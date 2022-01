Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:30 Facebook

José Mourinho completa esta quarta-feira 59 anos e ao longo da carreira brindou os adeptos com frases caricatas. Recorde alguns do momentos mais marcantes da carreira do técnico português.

"Sou o 'Special one'" - 2004

Na conferência de imprensa de apresentação no Chelsea, o treinador português mostrou a sua confiança com uma frase que o acompanhou nos momentos áureos da carreira.