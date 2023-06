100 anos das 24 horas de Le Mans 

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 22:08 Facebook

Félix da Costa e Filipe Albuquerque marcam presença no centenário da prova rainha de resistência da FIA.

A maior competição de resistência, que vai ter início no sábado, completa o centenário, e vai voltar a contar com a presença de dois pilotos portugueses, entre os 186 que vão estar em ação durante este fim-de-semana no Circuito de la Sarthe, em França.

António Félix da Costa estreia-se, nesta 91.ª edição das 24 horas de Le Mans, na categoria principal, de Hypercars, ao volante de um Porsche 963, da Hertz Team JOTA. Filipe Albuquerque, da equipa United Autosports, vai correr na categoria LMP2, que venceu em 2020, com um Oreca 07.