12.º jornada: árbitro Nuno Almeida no Estoril-Benfica

Nuno Almeida (AF Algarve) foi o eleito para dirigir o encontro da 12.ª jornada da Liga, entre Estoril e Benfica (domingo, às 20.30 horas)

No sábado, Manuel Oliveira (AF Porto) será o árbitro da receção do F. C. Porto ao Paços de Ferreira (18 horas), enquanto, no mesmo dia, Manuel Mota (AF Braga) vai dirigir o Sporting-V. Guimarães, em Alvalade (20:30 horas). Luís Godinho (AF Évora) vai apitar o Braga-Casa Pia (18 horas, no domingo).

As nomeações para a 12.ª jornada da Liga:

Gil Vicente-Portimonense

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Inácio Pereira

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Rui Oliveira

AVAR: David Silva

Vizela-Arouca

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: André Narciso

AVAR: Ricardo Baixinho



F. C. Porto-Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Gustavo Correia

AVAR: João Afonso



Sporting-V. Guimarães

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Tiago Martins

AVAR: André Campos



Rio Ave-Boavista

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Tiago Costa e Carlos Martins

4.º árbitro: Rui Silva

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Hugo Silva



Braga-Casa Pia

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Pedro Mota e Sérgio Jesus

4.º árbitro: João Mendes

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva



Marítimo-Famalicão

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: André Narciso

AVAR: Iancu Vasilica

Estoril-Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Felisberto e Francisco Pereira

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus



Chaves-Santa Clara

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Rui Licínio e Tiago Leandro

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Catarina Campos