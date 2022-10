140 agentes da PSP/Braga vigiam 500 adeptos do St. Gilloise em jogo da Liga Europa

O jogo de futebol da Liga Europa que opõe esta quinta-feira, às 20 horas, em Braga, as equipas do Sporting de Braga e do Union St. Gilloise, da Bélgica, contam com a presença de 500 adeptos deste clube.

Fonte ligada à organização do evento, a disputar no Estádio Municipal, conhecido como a "Pedreira", disse ao JN que, apesar de os adeptos belgas não serem tidos como violentos, foram escalados 140 agentes da PSP para o centro da cidade e para as imediações do recinto de jogo.

Lá dentro, os adeptos de ambas as equipas serão vigiados por 120 ARD's (Assistentes de Recinto Desportivo).

PUB

O Sporting Clube de Braga e Union St, Gilloise, dos arredores de Bruxelas, partilham o primeiro lugar do grupo D, ambos com duas vitórias. Em causa está, por isso, a liderança do grupo.

A partida será dirigida pela árbitra francesa Stephanie Frappart nomeada pela UEFA para a dirigir.