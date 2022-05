23.º campeonato: a melhor prenda para os 40 anos de Pinto da Costa à frente dos dragões

Líder portista conquista o 23.º campeonato em quatro décadas e abrilhanta mais um mandato. Relação com Sérgio Conceição continua à prova de bala.

Ganhar um campeonato há muito que deixou de ser novidade para Pinto da Costa, embora o líder portista já tenha dito em várias ocasiões que todas as vitórias têm o sabor da primeira. Pela 23.ª vez, em 40 anos de presidência, festejados há poucos dias, o dirigente mais titulado do mundo vai chegar ao fim de uma época com o principal objetivo concretizado, sempre com aquele gostinho especial de deixar os dois rivais lisboetas a ver navios.

Mais uma vez, a temporada não foi nada fácil de gerir. Apesar de já ter saído do programa de "fair-play" finaceiro da UEFA, a SAD do F. C. Porto manteve os constrangimentos financeiros e as dificuldades de tesouraria ficaram bem evidentes no mercado de janeiro, com a saída de Luis Díaz para o Liverpool, por 45 milhões de euros, que podem vir a ser 60, dependendo de objetivos a cumprir pelo colombiano e pela própria equipa de Anfield.