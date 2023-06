24 ciclistas afastados da Volta à Itália Next Gen

JN Hoje às 15:36 Facebook

24 ciclistas e quatro diretores desportivos foram desclassificados da Volta à Itália Next Gen, no escalão sub-23, depois de os atletas se terem apoiado em viaturas durante a quarta etapa.

O inusitado momento foi captado pelas câmaras que faziam a transmissão da etapa e motivaram uma intervenção dura por parte da organização da Volta à Itália em sub-23, que desclassificou todos os intervenientes.

No total, 24 ciclistas e quatro diretores desportivos abandonam a prova, todos multados em mais de 100 euros e, no caso dos atletas, com uma penalização de 25 pontos no ranking UCI.

De referir ainda que a etapa foi conquistada pelo norueguês Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team).