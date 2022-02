24 convocados, sem Wendell e Manafá

JN Hoje às 16:51 Facebook

O F. C. Porto convocou 24 jogadores para a deslocação ao terreno da Lazio, a contar para a segunda mão do playoff da Liga Europa, que se disputa na quinta-feira. As principais ausências são Wendell (castigo) e Wilson Manafá (lesão).

Os dragões levam uma vantagem de um golo para Roma, conquistada após a vitória no Dragão, com um bis da autoria de Toni Martínez.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos;

Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Zaidu, Mbemba, João Mário, Rúben Semedo;

Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Vitinha, Otávio, Bruno Costa, Eustaquio, Fábio Vieira;

Avançados: Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Toni Martínez, Evanilson e Gonçalo Borges.

Além dos habituais jogadores utilizados por Sérgio Conceição destaque para a inclusão de Rúben Semedo, que este fim de semana se estreou pela equipa B dos azuis e brancos, e Gonçalo Borges, jovem que já integra os trabalhos do plantel principal há várias semanas.