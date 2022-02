280 milhões de euros fazem do Spotify o principal patrocinador do Barcelona

JN Hoje às 11:41 Facebook

280 milhões de euros. É este o valor do acordo entre o Barcelona e a plataforma de música e podcast Spotify, válido por três anos, que passará a ser o principal patrocinador nas camisolas das equipas masculina e feminina e engloba os direitos de nome do estádio dos catalães, que se passará a denominar-se Camp Nou Spotify, a partir da próxima época.

O Spotify substitui a Rakuten como principal patrocinador nas camisolas do Barcelona, que pagava 55 milhões de euros por cada ano de patrocínio. Com o novo acordo agora firmado, os catalães passam a receber 90 milhões ao ano da Spotify, uma injeção de capital importante para o gigante espanhol, que procura resolver os graves problemas de tesouraria que enfrenta.

Ainda assim, e apesar dos valores em causa, o acordo com a Spotify terá feito uma baixa de peso na direção blaugrana. Segundo o jornal "La Vanguardia", Ferran Reverter, CEO do Barcelona, apresentou a demissão do cargo por entender que o negócio poderia ter sido ainda mais vantajoso para o clube.

Desde 1 de julho de 2021 no cargo, Reverter liderou o plano estratégico de reestruturação da dívida do Barcelona, que ascende a 1,35 milhões de euros. Numa nota oficial, o clube agradeceu "o compromisso e bom trabalho" realizado pelo dirigente, que também já comentou a saída do Barça.

"Foram meses de grande dedicação, mas agora quero focar-me nas razões que me levaram a regressar a Barcelona, que passavam por dedicar mais tempo à família", explicou Ferran Reverter, em comunicado.