314 adeptos no Estoril quando Portugal ainda estava a golear a Suíça

O jogo Estoril-Torreense, disputado na noite desta terça-feira, teve nas bancadas apenas 314 espectadores. Quando a partida começou na Amoreira, ainda a seleção portuguesa dava show frente aos suíços...

Pouco mais de três centenas de adeptos, 314 para sermos mais precisos, o equivalente a 6.16% da lotação do Estádio António Coimbra da Mota. O jogo Estoril-Torreense (2-2), da quarta jornada do Grupo H da Taça da Liga de futebol, disputado na noite desta terça-feira, contou com muito pouco público.

A Liga Portugal agendou para as 20.45 horas o início do jogo na Amoreira, altura em que decorriam, no Catar, os momentos finais da goleada de Portugal à Suíça (6-1), desafio que apurou as quinas para os quartos de final da competição.

Segundo os dados estatísticos da Liga Portugal, o número de espectadores não figura entre as 20 melhores casas da competição, ranking que é liderado pelo encontro Benfica-Penafiel (2-0), que teve 43.263 adeptos, na Luz.

Apesar da escassa assistência verificada na Amoreira já houve quatro jogos com lotação inferior: Covilhã-Gil Vicente (287 pessoas), Torreense-Académico de Viseu (273), BSAD-Boavista (161) e Leixões-Oliveirense (0), sendo que este último foi disputado à porta fechada.

De salientar que a disputa da fase de grupos da Taça da Liga foi a fórmula encontrada pela Liga Portugal para compensar a inatividade das equipas, devido à realização do Campeonato do Mundo, no Catar, no outono.