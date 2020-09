40 sócios do Vitória vão ser sorteados para assistir aos jogos na tribuna presidencial

JN/Agências Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães vai sortear 40 sócios para assistirem aos jogos da Liga na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques, a partir da terceira jornada, anunciaram os minhotos, esta quarta-feira no site oficial.

"Tendo em conta a ocupação permitida na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques e conforme decorre do comunicado oficial n.º 12 da Liga Portugal, que autoriza a lotação máxima de 50% naqueles espaços, o Vitória informa que decidiu convidar 40 associados para aceder à tribuna, nos encontros a disputar na condição de visitado e enquanto vigorarem as normas impostas pela organização da competição e pelas autoridades de saúde", lê-se no comunicado.

Os vimaranenses referem, na mesma nota, que a partir da terceira jornada, quando se der a receção ao Paços de Ferreira, às 21.15 horas de 2 de outubro, os sócios convidados vão ser "definidos por sorteio".

Esse sorteio abrange os sócios maiores de 16 anos, que têm a quota mensal atualizada e que abdicaram do reembolso do valor do lugar anual "relativo às últimas jornadas da época transata", quando os jogos se disputaram à porta fechada, devido à pandemia de covid-19.

O Vitória de Guimarães informa ainda que os sócios convidados para cada encontro "não poderão ser selecionados para as jornadas seguintes", adiantando que, por "respeito ao direito à proteção dos dados pessoais" de cada sócio, só vai divulgar no site oficial os números dos associados sorteados.

O clube minhoto revela ainda que tentou concretizar a medida na primeira jornada do campeonato, em que recebe o Belenenses SAD, às 21.15 horas de sexta-feira, mas a Autoridade Regional de Saúde do Norte rejeitou a iniciativa "face ao atual cenário epidemiológico na cidade de Guimarães".

"O Vitória respeita os motivos invocados pela ARS Norte relativamente ao jogo de sexta-feira, aplicando excecionalmente uma lotação inferior à permitida e compreendendo a responsabilidade coletiva que o momento exige na proteção dos associados", lê-se no comunicado.

A presidente da Direção-Geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, adiantou, na segunda-feira, que Guimarães é um dos concelhos com "maior incidência" de novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes, juntando-se ao concelho de Vila Nova de Gaia e à região de Lisboa e Vale do Tejo como uma das "zonas mais críticas" do país.