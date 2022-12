43 milhões de "gostos" e a contar: "post" de Messi destrona Ronaldo

JN Hoje às 14:14 Facebook

Em poucas horas, uma publicação de Lionel Messi no Instagram atingiu os 43 milhões de "gostos", um novo recorde entre desportistas.

Ser idolatrado por uma vasta multidão de fiéis seguidores e protagonista de um título mundial tinha de dar em recorde.

A publicação de Lionel Messi no Instagram com o troféu conquistado no Catar superou a barreira dos 43 milhões de "gostos", tornando-se num novo recorde entre desportistas.

Para trás ficou uma fotografia, publicada por Cristiano Ronaldo, que juntou os dois maiores nomes da era moderna do futebol, CR7 e Messi, perante um tabuleiro de xadrez, pouco antes do início do Campeonato do Mundo. Essa publicação alcançou uns impressionantes 41 milhões de "likes".