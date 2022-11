60 novos árbitros e uma homenagem a Rui Licínio

João Filipe Brandão Ontem às 23:28 Facebook

A A.F. Porto concluiu a formação de 60 novos árbitros com uma cerimónia de entrega dos diplomas e a despedida de Rui Licínio.

Uma nova geração está a bater às portas da arbitragem portuguesa. Num emprego onde o insulto tem uma relação íntima com o dever cumprido, a Associação de Futebol do Porto atribui os diplomas e os equipamentos a 45 novos profissionais no futebol e a 15 de futsal. A par do evento, foram ainda homenageados dois árbitros internacionais, Rui Licínio no futebol e Sérgio Soares no futebol de praia que terminaram recentemente a carreira.

A necessidade para formar cada vez mais foi criada e continua a existir por causa do "crescimento das provas da AFP e que nos obriga a formar cada vez mais e melhor e esperar que as desistências não sejam muitas" disse Carlos Carvalho, presidente do Conselho de Arbitragem da associação.

Desistências essas motivadas muitas das vezes pela hostilidade no ambiente de trabalho de um árbitro que é uma das lições que o presidente da A.F. Porto, José Manuel Neves, espera que os formandos passem a substituir a palavra "desistir" por "resistir": "O verdadeiro vencedor não é aquele que vence sempre, mas o que, derrota após derrota, continua a lutar".

Por último, o enriquecimento dos quadros de arbitragem da AF Porto não o surpreende, já que vê um lado apelativo na profissão:"A arbitragem é um fascínio e os jovens vêem excelentes exemplos na nossa associação e têm ouvidos cerrados para a critica porque têm elementos de orientação diferentes do insulto e da toxicidade", concluiu o presidente.

Rui Licínio, árbitro internacional foi um dos homenageados da noite e relembrou uma carreira com 23 anos marcada principalmente por bons momentos: "Todos nós cometemos erros, é normal, mas olho para trás e vejo mais bons momentos na minha carreira". Quanto à juventude presente, disse: "Para se ser árbitro é precisa uma dose de loucura, mas também há que ter noção de que nem tudo é mau".