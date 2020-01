950 cadeiras partidas no Vitória de Guimarães-F. C. Porto

Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 950 cadeiras partidas e seis casas de banho vandalizadas são os danos contabilizados no Estádio Municipal de Braga, após o jogo entre o Vitória de Guimarães e o F. C. Porto, da segunda meia-final da Taça da Liga, disputado na noite de quarta-feira.

Segundo o JN apurou, pelo menos 750 cadeiras foram vandalizadas, na bancada onde estavam os adeptos do clube minhoto, na qual foram também registados problemas em casas de banho, designadamente seis torneiras, três suportes de papel e três suportes de cadeiras.

Já na bancada onde estiveram os adeptos do F. C. Porto foram contabilizadas cerca de 200 cadeiras partidas.

O F. C. Porto venceu o Vitória de Guimarães 2-1, no segundo jogo das meias-finais da Taça da Liga, discutindo o troféu, no sábado, com os anfitriões do Sporting de Braga.