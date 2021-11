96,4% dos jogadores do futebol profissional vacinados contra a covid-19

JN/Agências Hoje às 22:03 Facebook

Liga de Clubes prepara uma nova campanha, com o nome "este jogo não acabou", para lembrar que a pandemia ainda não acabou.

"Neste momento, destaque para o facto de 96,4% dos jogadores estarem vacinados, com a percentagem a situar-se nos 98,7% nos agentes desportivos, números que vão em clara contradição com os jogadores (3,6%) e agentes não vacinados (1,3%). No último mês, apenas seis jogadores acusaram positivo ou estiveram em isolamento profilático", lê-se num comunicado divulgado pela entidade que rege os campeonatos profissionais de futebol em Portugal.

A Liga de Clubes informou ainda que se reuniu com os departamentos médicos dos clubes das duas ligas profissionais, num encontro em que esteve também o consultor da Direção-Geral da Saúde, Filipe Froes.

Esta reunião serviu para lançar uma nova campanha, denominada "este jogo ainda não acabou", para "sensibilizar os adeptos e os portugueses em geral para a necessidade de reforçar as regras de segurança e de higiene no âmbito da covid-19".