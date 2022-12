A 85.ª etapa na longa corrida de Pinto da Costa

Presidente do F. C. Porto faz hoje 85 anos, grande parte dedicados ao clube do coração. Eis o abecedário do líder e criador dos dragões.

O decano dos presidentes de clubes portugueses completa hoje 85 anos, quase metade (40), como líder do F. C. Porto. Nasceu no "Dia dos Santos Inocentes" e há muito ganhou o direito a ser chamado de "Papa", alcunha predileta dos portistas, em honra à sabedoria com que tem dirigido o clube. Se há um antes e um depois de Pinto da Costa na instituição, a longa corrida do líder e criador dos dragões dá para preencher um abecedário inteiro e ainda fica muito por escrever.

A - Alexandre Pinto da Costa

O filho mais velho

Alexandre tem 57 anos e é fruto do casamento do presidente com Manuela Carmona Graça. É empresário de futebol e, nos dragões, tem apenas a condição de associado do clube.