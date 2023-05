A amizade em campo na luta pela ascensão aos nacionais

João Filipe Brandão Hoje às 12:10 Facebook

Treinadores de Aliados, Marco 09, Oliveira do Douro e Coimbrões jogaram juntos no Leixões e agora estão na fase final da Divisão de Elite.

É na Afurada, um dos sítios mais emblemáticos de Vila Nova de Gaia, que os treinadores de Aliados Lordelo, Oliveira do Douro, Coimbrões e Marco 09 se reuniram com o JN para a antecipação de um duelo que promete ser duro, mas fora do relvado está ligado por fortes laços de amizade. Calica, Abílio, Pedras e Bock jogaram juntos no Leixões, em 2002/03, quanto garantiram a subida à Liga 2, e a partir deste fim de semana tentam carimbar uma vaga de acesso ao Campeonato de Portugal, depois de terem protagonizado uma excelente campanha na Divisão de Elite da A. F. Porto.

"Vamos todos lutar para ganhar e conseguir alcançar os nossos objetivos, mas a amizade que temos vai manter-se intacta, mesmo depois dos 90 minutos", afirmou Calica, treinador dos Aliados de Lordelo, consciente que há valores mais importantes do que uma simples vitória. Por entre sorrisos e gargalhadas, sinais do companheirismo e também de muita cumplicidade, o Oliveira do Douro surge na conversa por ser uma das surpresas na fase final. "Realmente não estávamos no lote de favoritos, mas ao longo da época provámos ser uma equipa sólida", disse Abílio, treinador do Oliveira do Douro. Curiosamente, o Marco 09 é visto pelos outros três técnicos como "a grande favorito à subida". Tendo em conta o modelo competitivo, apenas uma equipa garante o acesso direto aos nacionais, podendo existir outra vaga se uma das associações distritais abdicar de colocar um representante. "Tenho muitas boas memórias dos tempos que passámos juntos e que são, no fundo, a razão de nos darmos todos bem ainda hoje", recordou Bock, técnico do Marco 09.