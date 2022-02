A análise aos lances polémicos do F. C. Porto-Sporting

Rui Farinha Hoje às 00:01 Facebook

O antigo árbitro Paulo Pereira considera que "João Pinheiro esteve bem tecnicamente mas mostrou dificuldades no capítulo disciplinar". Além disso, "geriu mal as várias confusões no relvado e teve pouco pulso".

1 m

Amarelo correto

Mateus Reis teve abordagem negligente. Saltou com o cotovelo e atingiu o adversário. Amarelo bem mostrado.



10 m

Sem penálti

Gonçalo Inácio atingiu de raspão a coxa de Evanilson, não houve motivo para a marcação de penálti.



27 m

Sanção exagerada

Cartão amarelo mostrado a Coates foi muito forçado. Há dúvidas se houve falta.



41 m

Bem sancionado

Bem exibido o cartão amarelo a Pepe, que deu um "chega para lá" no peito do jogador do Sporting Matheus Reis.



48 m

Expulsão acertada

Árbitro acertou ao mostrar o segundo amarelo a Coates, que interrompeu um ataque prometedor do F. C. Porto.



90+6 m

Corte limpo

Não há falta de Palhinha sobre Pepe. O atleta do Sporting corta a bola junto ao adversário, mas sem contacto.