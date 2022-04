A análise do treinador João Henriques ao Sporting-Benfica

Técnico avalia aspetos postivos e negativos de cada equipa antes do último dérbi da época, que se joga este domingo, entre Sporting e Benfica.

Em declarações ao JN, João Henriques referiu esperar um jogo intenso, com duas equipas à procura da vitória por motivos diferentes. Do lado do Sporting, o treinador considera que os leões vão à procura dos três pontos ainda com o título na mira. As águias, por sua vez, lutam também pelo segundo lugar mas mais pela honra e para dar continuidade à boa forma, como foi em Liverpool, na Liga dos Campeões.

No aspeto defensivo, o técnico explicou que o Sporting tem "uma defesa muito sólida, daí ser das menos batidas da Liga". "Tem sido uma defesa muito competente, muito forte em todos os momentos e até nas bolas paradas. Comandada pelo Coates, é muito bem organizada", explicou. João Henriques aponta, no entanto, que a ausência de Matheus Reis pode afetar a equipa, tendo em conta que Coates e Luís Neto não são futebolistas muito rápidos, sendo algo a ser aproveitado pelo Benfica.