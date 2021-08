A apresentação de Yaremchuk no Benfica e o impasse por Messi em Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01 Facebook

O clube encarnado apresentou o mais recente reforço, este domingo, e Messi ainda não chegou a acordo com o Barcelona. Harry Kane quer deixar o Tottenham e a Juventus já chegou a acordo por Kaio Jorge.

Benfica: Yaremchuk foi apresentado este domingo no Estádio da Luz. O avançado prometeu "dedicação" e "trabalho" e vai vestir a camisola 15. "Venho para o Benfica para marcar muitos golos, já o fiz antes. Sinto grande responsabilidade para com o Benfica, presidente, para com todos. Falei com Shevchenko já no Euro2020 e falámos do Benfica. Disse-me que é um clube fantástico, que vou desfrutar e melhorar e que este é o passo certo na minha carreira. Falei ontem com ele, deu-me os parabéns por ter escolhido o clube certo", disse o ucraniano.

Barcelona: Ainda sem clube depois de ter terminado contrato, tudo indica que o astro argentino vai assinar com o Barcelona, mas as negociações ainda não terminaram. Segundo o "Mundo Deportivo", não está previsto, assim, que Messi esteja presente na Cidade Desportiva para começar a trabalhar com o plantel e vai continuar de férias. Já o "Sport" avança que o treinador Koeman pretende dispensar três atletas do clube catalão: Martin Braithwaite, Samuel Umtiti e Álex Collado.

Tottenham: O Manchester City continua interessado na contratação de Harry Kane e o "The Telegraph" garante que o avançado não só quer mudar de ares como vai mesmo falar com o dono dos "spurs" para lhe mostrar a vontade de sair. No sentido inverso, o Tottenham anunciou que Alfie Devine, médio de 17 anos, assinou um contrato profissional até 2024.

Juventus: A equipa de Cristiano Ronaldo chegou a acordo com o Santos para a contratação de Kaio Jorge, jogador que chegou a estar em negociações com o Benfica. A Juventus vai pagar 1,5 milhões agora e outros 1,5 milhões em 2022 pelo avançado de 19 anos.

Bolonha: Marko Arnautovic, de 32 anos, assinou contrato com o clube italiano. Na última época, o atleta esteve ao serviço do Shanghai SIPG da primeira liga chinesa.