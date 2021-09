A artimanha de Rooney para conseguir falar com o dono do Derby County

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:13 Facebook

O treinador do Derby County, Wayne Rooney, revelou que o proprietário da equipa não lhe atendia as chamadas e que teve de ligar através do telemóvel do médico do clube, para conseguir estabelecer contacto.

O Derby County encontra-se numa fase complicada da sua história devido a problemas financeiros. A equipa da Segunda divisão inglesa entrou em insolvência e a Liga retirou-lhe 12 pontos como penalização. A formação orientada por Wayne Rooney, antigo jogador do Manchester United, está com pontos negativos na classificação do Championship.

Mas as dificuldades que o clube vive nos dias de hoje, não passam só pelo aspeto financeiro. O proprietário, Mel Morris, não se dedica o suficiente à gestão da equipa e Rooney explicou que não conseguiu comunicar com ele durante várias semanas e teve de ligar-lhe através do telemóvel do médico do Derby. "Ele atendeu o telefone, por isso, obviamente, ele podia responder a telefonemas do médico do clube, mas não do treinador. Não era o ideal", referiu, garantindo que foi uma situação "desrespeitosa" e que ficou magoado, apelando a uma maior comunicação entre equipa técnica e administração.

Os jogadores e o staff souberam da penalização que a equipa foi alvo pela televisão. Mel Morris apenas convocou uma reunião passados vários dias, mas Rooney não ficou convencido pela conversa. "Na minha opinião, ele não foi sincero, não foi honesto o suficiente e não foi feito com honestidade suficiente. Ele obviamente que já seguiu em frente e nós temos de seguir em frente, meter o Mel Morris lá no fundo das nossas cabeças e olhar para a frente", disse Rooney, em declarações ao The Guardian.

Apesar de o Derby County ter dezenas de milhões de euros em dívidas, Rooney pretende continuar no comando técnico da equipa. "Eu vou lutar pelo clube, não vou deixar o staff ao abandono. Eles precisam de alguém para os liderar", concluiu.