A camisola de Ronaldo, o sonho e uma multa

Cristiano Ronaldo deu a camisola de jogo a uma menina de 11 anos no final do jogo contra a República da Irlanda

No final da partida desta quinta-feira frente à República da Irlanda, Cristiano Ronaldo ofereceu a camisola de jogo a uma menina que invadiu o campo, que ficou em êxtase por ter o equipamento do seu ídolo.

A menina chama-se Addison Whelan, tem 11 anos e é natural de Dublin. Para além de ser fã do desporto, é também futebolista na equipa dos sub-13 do Shelbourne United. No futebol, ambiciona representar a seleção nacional e vestir as cores do Arsenal. A jovem prestou declarações à rádio irlandesa "RTÉ" e admitiu que o encontro com CR7 foi um "sonho".

""Os seguranças a correrem atrás de mim e eu a gritar o nome de Ronaldo, quando me apanharam. Ele viu-me, abraçou-me e eu fiquei em choque, a chorar. Disse-lhe que era uma grande fã, ao que ele respondeu: 'Fico feliz por saber.' E deu-me a camisola. Um sonho tornado realidade", revelou.

Apesar de ter sido um momento feliz para Addison Whelan, o seu pai vai ter de pagar pela invasão de campo, literalmente. "O meu pai terá de pagar uma grande multa... Mas valeu a pena", revelou a menina à rádio "Nova".