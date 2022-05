A carta perdida de Ogier e um mar de gente em Baltar

O Rali de Portugal 2022 já está na estrada e o "shakedown" de Baltar mostrou que os fãs portugueses estavam ávidos de ação, tendo enchido a antiga pista de ralicross em Paredes apenas para ver o derradeiro treino, já em modo de competição, e no qual o francês Sébastien Ogier protagonizou um momento, no mínimo, caricato.

Elfyn Evans, em Toyota, mostrou que quer repetir o sucesso do ano passado em Portugal e marcou o melhor tempo (2.56,1 minutos), impondo-se a Craig Breen (Ford) e Ott Tanak (Hyundai).

O galês quer recuperar o tempo perdido nos três primeiros ralis da temporada, mas o facto de ser apenas nono na classificação até abre boas perspetivas para o primeiro dia de competição "a sério", esta sexta-feira, já que será o nono a sair para os troços que, em terra batida, prejudicam sempre os primeiros pilotos.

"É sempre uma ajuda estar numa posição recuada na estrada, pelo que temos de tirar o maior partido desse facto. Fomos melhorando à medida que o piso se tornou menos escorregadio e vamos esperar para ver como será no rali", afirmou Evans.

Quem não teve grandes motivos para sorrir no "Shakedown" foi Sébastien Ogier. O francês, que este ano participa no Campeonato do Mundo de forma pontual, procura o sexto triunfo em Portugal - que seria um recorde absoluto, uma vez que está empatado com Markku Álen -, mas o ensaio geral foi, no mínimo, estranho.

Quando ia começar a segunda passagem pelo circuito, o navegador Benjamin Veillas pensou ter perdido a carta de controlo na ligação para o início do treino cronometrado. O francês deixou o Toyota Yaris GR Rally 1 e foi a pé fazer o percurso inverso à procura do papel desaparecido.

Não demorou muito até que os fotógrafos presentes no local vissem que o documento estava dentro da viatura, mas não havia muito a fazer e Ogier teve de esperar cerca de dez minutos pelo regresso do navegador.

"Está tudo OK. Foi algo perturbador começar o rali sem notas, mas estamos a começar a recuperar o feeling", afirmou o gaulês, que acabou opor ser o oitavo mais rápido, ficando a 1,3 segundos de Evans.

Armindo Araújo, em Skoda Fabia, foi o melhor português, assinando o 26.º tempo (3.09,3 minutos), seguido de Ricardo Teodósio, também em Skoda.

Ao fim da tarde desta quinta-feira começa verdadeiramente o Rali de Portugal, com a realização da cerimónia de partida, em Coimbra, seguindo-se a Superespecial da cidade dos estudantes, com 2,82 quilómetros de extensão.