Veja a reação de David Carmo ao saber que vai à seleção

Defesa central do Braga estreou-se nas escolhas de Fernando Santos.

David Carmo foi convocado pela primeira vez para a seleção principal de Portugal e não conteve o entusiasmo no momento em que ouviu o seu nome a ser anunciado por Fernando Santos.

O defesa central do Braga esteve afastado dos relvados quase um ano, devido a uma grave lesão sofrida contra o F. C. Porto a época passada e, após regressar a um bom nível na presente temporada, foi "premiado" com a convocatória.

O jovem de 22 anos acompanhou o anúncio das escolhas de Fernando Santos acompanhado pelos pais, namorada, e o agente Simão Coutinho.