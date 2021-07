A certeza sobre Haaland e um novo parceiro para Ronaldo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A novela Haaland parece estar a terminar em breve depois das declarações do futuro diretor desportivo do Dortmund, no mesmo dia em que em Itália avançam que Ronaldo terá em breve um novo companheiro de equipa.

Juventus: ​​​​​​​Manuel Locatelli está praticamente fechado como reforço da Juventus, segundo informa o "Corriere Dello Sport". O negócio deverá ficar finalizado nos próximos dias, com o valor a rondar os de 35 milhões de euros. Locatelli foi um dos melhores jogadores da Itália no Euro 2020, e as boas exibições pelo meio campo dos "azzurri" e pelo Sassuolo, na época passada, valeram esta provável transferência para a Juventus.

Borussia Dortmund: O mistério em torno da permanência de Haaland no Dortmund parece ter sido desvendado esta quarta-feira. Sebastian Kehl, futuro diretor desportivo do clube (entra em funções em 2022) revelou à "BILD" que o avançado vai manter-se como jogador do Borussia. O norueguês tem vindo a ser ligado ao Chelsea, que poderia apresentar uma proposta de 175 milhões de euros, valor que Haaland considerou ser "demasiado para uma pessoa".

Boavista: ​​​​​​​Os axadrezados perderam mais uma peça do meio campo da época passada. Depois das saídas de Nuno Santos e Angel Gomes, agora é Paulinho a abandonar o clube. O brasileiro foi confirmado na noite de terça-feira no Al-Shabab da Arábia Saudita e assinou um contrato válido por quatro temporadas.

PUB

Chelsea: ​​​​​​​O interesse dos ingleses em Jules Koundé é sério e o negócio poderá vir a ser finalizado em breve, como avança a Sky Sports. Fabrizio Romano, jornalista no canal televisivo e no The Guardian, adiantou que o Chelsea poderá oferecer dinheiro mais o passe de Kurt Zouma para concluir a transferência.