JN Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Reveja a chegada da sexta etapa do 31.º Grande Prémio de Ciclismo JN à Avenida 5 de Outubro, em Valongo, de onde arrancou para cumprir 132,7 quilómetros. No domingo, o pelotão cumpre a última etapa com partida na Maia.