Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A final da Taça de Portugal deste domingo, em Coimbra, ficou marcada por uma confusão entre Taarabt e Lucas Piazón.

Perto do final do jogo, o jogador do Benfica não reagiu bem a uma falta cometida por Esgaio. Piazón passou por Taarabt para apanhar a bola e o marroquino levantou-se e atingiu o brasileiro na cara.

A confusão instalou-se no relvado e Eduardo, treinador de guarda-redes dos minhotos, acabou por empurrar o marroquino. Os três acabaram expulsos.

Veja o momento:

O Braga venceu (2-0), este domingo, o Benfica em Coimbra e conquistou a Taça de Portugal pela terceira vez, com golos de Lucas Piazón e Ricardo Horta. Helton, Taarabt e Piazón foram expulsos.