A curiosa lesão de Neymar

Hoje às 22:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Neymar está lesionado e vai falhar o jogo frente ao Nantes, dois dias depois de ter festejado o seu aniversário numa discoteca em Paris.

Polémica e Neymar parecem sinónimos desde que o brasileiro se juntou ao Paris Saint-Germain. Já foram várias as ocasiões em que o jogador foi visto em festas a poucos dias de ter jogo e lesões na altura do carnaval (muito festejado no Brasil) despertam o sentimento de intriga nos adeptos.

O mais recente caso surge na sequência do jogo entre o PSG (Paris Saint-Germain) e o Montpellier. Perto do intervalo, Neymar foi tratado pela equipa médica após queixas na zona das costelas. Jogou a segunda parte toda, sem mostrar sinais de dor ou de necessidade de substituição.

No entanto, o brasileiro não foi convocado para o encontro desta terça-feira frente ao Nantes. O departamento médico do clube explicou que tal se deve ao facto de Neymar se encontrar com uma lesão nas costelas.

E foi neste momento que se despertou a curiosidade dos adeptos, visto que, supostamente, jogou 45 minutos lesionado.

Esta tema foi ainda mais explorado após a festa do 28.º aniversário de Neymar, realizada na noite de domingo, numa discoteca no centro de Paris. Segundo o jornal Marca, a celebração terminou de madrugada e a grande maioria do plantel do PSG esteve presente.

Momento em que Neymar chegou à sua festa de aniversário. Foto: Zakaria ABDELKAFI / AFP

A realização da festa foi alvo de muitas críticas devido ao facto de Neymar ter celebrado o aniversário lesionado e de o plantel se ter juntado a ele, a três dias de um jogo.

O próprio treinador, Thomas Tuchel, afirmou: "É a melhor maneira de preparar uma partida? Não. É a pior coisa que podia acontecer? Também não". A atitude do treinador foi criticada pelos meios de comunicação franceses, que acusam o clube de não ter autoridade sobre os jogadores.

Polémica à parte, a realidade é que Neymar estava a passar um bom momento de forma, com onze golos marcados nos últimos 11 jogos em que participou.