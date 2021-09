A despedida dos mais carismáticos no Grande Prémio JN

José Pedro Gomes Ontem às 22:44 Facebook

Sérgio Paulinho e Gustavo Veloso estão dar as últimas pedaladas como profissionais no Grande Prémio JN.

Esta edição do Grande Prémio JN está a marcar as últimas pedaladas, a nível profissional, para os veteranos Sérgio Paulinho (LA Alumínios) e Gustavo Veloso (Atum General/Tavira), dois atletas míticos do pelotão nacional, que, aos 41 anos, decidiram encostar as bicicletas de corrida, respondendo aos sinais do corpo e ao chamamento da família.

"Quero nos próximos anos desfrutar do que não pude com a minha família. Fiz muitos sacrifícios pela modalidade e agora quero compensar o tempo de ausência", confessou, ao JN, o ciclista português, que brilhou ao mais alto nível no World Tour e nos jogos olímpicos.

Paulinho reconheceu que momentos como a colocação do dorsal têm sido nostálgicos, mas que "a vontade de desfrutar deste último convívio no pelotão e passar alguma experiência aos mais jovens é mais importante".

Desfrutar é também a palavra-chave para Gustavo Veloso, corredor espanhol recheado de êxitos em Portugal, que está prestes a pousar a bicicleta. "Seria triste se quisesse continuar e não tivesse equipa. Sendo eu a tomar a decisão de sair custa menos. Mas haverá saudades certamente". Tal como Paulinho, Veloso sentiu que "o prato da balança da família pesou mais que o ciclismo", e está desejoso por "ter um verão inteiro com os filhos".