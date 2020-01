JN Hoje às 11:09, atualizado às 11:23 Facebook

O piloto português Paulo Gonçalves morreu este domingo de manhã, durante uma prova do Rali Dakar, na Arábia Saudita. Recorde a entrevista do JN ao "Speedy", como era conhecido, no início de 2016, dias depois de uma queda na prova desse ano o ter deixado inconsciente e ter ditado o seu abandono à 11.ª etapa. Um ano antes, tinha conseguido o segundo lugar no Dakar.