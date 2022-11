À espera do leão para pleno inédito nos oitavos de final

Vasco Samouco Hoje às 08:00 Facebook

Sporting precisa de empate frente ao Frankfurt para se juntar aos rivais. Equipas portuguesas já amealharam mais de 150 milhões de euros em prémios

O futebol português luta contra muita coisa, a principal talvez seja, até, ele próprio, mas, volta e meia, lá abafa os demónios e comete proezas quase inconcebíveis. A próxima está marcada para hoje. A possibilidade de os oitavos de final da Liga dos Campeões terem três equipas portuguesas nunca esteve tão viva, com a última jornada a colocar toda a pressão no Sporting, a única que ainda tem obstáculos a superar e pontos imprescindíveis a conquistar. Mesmo assim, os leões têm tudo a favor para acompanharem Benfica e F. C. Porto, já apurados e enriquecidos por uma fase de grupos despachada com relativa facilidade, precisando apenas de um empate na receção ao Eintracht Frankfurt para repetir o feito da época passada, o que, em Alvalade, significa a concretização de algo inédito, já que o Sporting nunca conseguiu chegar aos "oitavos" em edições consecutivas.

Está, portanto, nos ombros dos leões o peso de Portugal conseguir ter, pela primeira vez, três equipas entre as 16 melhores da Europa. Alvalade será o epicentro dessa luta, sendo que o céu está tão perto como o inferno. Se um empate chega para o Sporting se apurar, por outro lado uma derrota resultará na eliminação das competições europeias se o Marselha não perder na receção ao Tottenham, que entra nesta ronda como líder deste Grupo D. Por aqui, já se adivinham 90 e picos minutos irrespiráveis. À parte desportiva, há que agregar a vertente financeira: a qualificação vale 9,6 milhões de euros, que se juntam aos 34,6 já arrecadados. Por outro lado, a equipa de Ruben Amorim também joga para não agravar uma crise de resultados, que já lhe custou a Taça de Portugal e a atrasou consideravelmente na luta pelo título.