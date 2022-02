A Europa não é uma miragem para os gilistas

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:38 Facebook

Gil Vicente derrota Vizela com golo de Fran Navarro e aumenta vantagem para o sexto classificado, Vitória de Guimarães.

O Gil Vicente permanece firme no quinto lugar e aumentou a diferença pontual para a concorrência na luta por uma vaga nas provas europeias de 2022/23, após triunfo, por 1-0, no dérbi minhoto com o Vizela.

Com Ricardo Soares fora do banco, cumprindo um jogo de castigo pelo quinto amarelo visto na jornada passada, foi na bancada que o treinador festejou a eficácia de Fran Navarro da marca dos onze metros, após derrube imprudente de um jogador local. Os vizelenses não acusaram o golo, foram mais rematadores no primeiro tempo, mas sem o sucesso desejado. Cassiano dispôs de duas soberanas ocasiões para evitar a desvantagem ao intervalo, só que não conseguiu o golo para a dança dos festejos.

O descanso não trouxe grandes novidades. A equipa de Álvaro Pacheco continuou a ser mais rematadora, mas sem grandes soluções para quebrar com a organização defensiva gilista, que nunca descurou o ataque. O resultado acabou por não sofrer alteração. Os sorrisos ficaram para os muitos gilistas que foram à cidade termal.