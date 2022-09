À exceção da Premier League, futebol inglês é retomado na terça-feira

JN/Agências Hoje às 13:48 Facebook

O futebol inglês, da segunda à quarta divisão, será retomado na terça-feira, após os jogos do fim de semana terem sido suspensos devido à morte da Rainha Isabel II, na quinta-feira, aos 96 anos.

Antes do pontapé inicial, será observado um minuto de silêncio em memória da monarca, as bandeiras serão hasteadas a meio mastro, o hino nacional será tocado e os jogadores usarão braçadeiras pretas nos equipamentos.

A Premier League ainda não confirmou quando retomará a competição, nem se tal irá acontecer antes do funeral de Isabel II, em 19 de setembro, em Londres, embora alguns dos seus clubes entrem em ação esta semana nas competições da UEFA.

Entre terça e quinta-feira, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham disputam a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Manchester United e Arsenal entram em jogo na Liga Europa e West Ham na Liga Conferência Europa.

A Federação Escocesa, por seu lado, anunciou já que o futebol será retomado no próximo fim de semana, após não se terem disputado jogos nos dias 9, 10 e 11 de setembro, como "sinal de respeito pela morte da Rainha Isabel II".

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.