A. F. Aveiro termina época e cria prova para decidir quem sobe de divisão

Inscrição na competição é facultativa. Decisão visa dar respostas aos anseios das equipas que querem continuar a competir esta época e daquelas que não o pretendem fazer, as quais não serão penalizadas.

A Associação de Futebol de Aveiro decidiu terminar a temporada 2020/2021, pelo menos da forma como ela havia sido calendarizada inicialmente, devido aos constrangimentos da pandemia no desenrolar dos diversos campeonatos, que estão parados desde finais de novembro do ano passado. Para poder indicar o clube que será promovido ao Campeonato de Portugal e os que terão acesso à próxima edição da Taça de Portugal, o organismo que tutela as provas daquele distrito criou uma competição de acesso facultativo dos clubes, que se podem inscrever até à noite da próxima quarta-feira.

Após ter consultados os clubes que participam nas diversas competições de futebol por si organizadas, a A. F. Aveiro optou por uma solução que respeita a vontade daqueles que não pretendem competir no que resta desta época, os quais não serão penalizados por essa decisão, mas abre essa possibilidade aos que querem continuar a jogar e, dessa forma, disputar o acesso a divisões superiores.

Os interessados em se inscreverem para esta nova competição deverão fazê-lo até às 18 horas da próxima quarta-feira. Todos entrarão com metade dos pontos obtidos até à paragem das provas, sendo que o formato a adotar será desenhado após ser conhecido o número total de inscritos. A intenção da A. F. Aveiro, cuja direção é liderada por Arménio Pinho, passa por terminar as provas num espaço de nove semanas, estando o início previsto entre os meses de abril e maio. O seu desenrolar ficará sempre condicionado à evolução da pandemia no país.

Foram cancelados os campeonatos, as taças e supertaças distritais relativos à época 2020/2021. Ficou igualmente decidido que não haverá lugar a despromoções, o que implicará uma nova reformulação dos campeonatos, na próxima época. O número de equipas promovidas à Divisão de Elite variará consoante o volume de descidas, esta temporada, de clubes aveirenses do Campeonato de Portugal. Caso nenhuma equipa do distrito for despromovida dos nacionais subirão três clubes da 1.ª Divisão Distrital à Divisão de Elite, que contará com 24 clubes em 2021/2022.