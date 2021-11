A. F. Braga junta-se a ação para promover a leitura

JN/Agências Hoje às 16:42 Facebook

A Associação de Futebol de Braga associou-se à iniciativa "Craques da Leitura" integrada no plano de ação do Plano Nacional de Leitura 2021. Significando que os clubes da Liga, filiados a essa associação, irão promover ações de sensibilização para a leitura nas escolas dos diferentes ciclos de ensino, nos respetivos concelhos de origem.

O pontapé de saída destas ações é já na próxima segunda-feira, 15 de novembro, com o F. C. Famalicão na Escola EB1/JI de Lousado. Dois atletas das equipas seniores, feminina e masculina, vão à escola para ler uma história, falar sobre livros e sobre a importância da leitura, com as crianças do Pré-Escolar e Primeiro Ciclo. Este é um momento de promoção da leitura, mas também de promoção do desporto e do futebol.