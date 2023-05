A. F. Porto: 1.º de Maio Figueiró já não sobe e está indignado

O 1.º de Maio Figueiró, equipa da 2.º Divisão Distrital (Série 2), ficou indignado com um lapso da A. F. Porto que dava o clube de Paços de Ferreira como qualificado para disputar a fase de apuramento de campeão. Organismo que rege o futebol portuense esclareceu o sucedido.

O 1.º de Maio Figueiró terminou a Série 2 na segunda posição e, inicialmente, foi considerado pela A. F. Porto o melhor segundo classificado da 2.ª Divisão Distrital, com 73 pontos, o que permitia juntar-se a Salgueiros B, Baião e Rio Ave B na fase de apuramento de campeão, que serve como via para a promoção à 1.ª Divisão.

Após nova verificação, a A. F. Porto constatou que se tratava de um erro e o Rans, que perfez 82 pontos, é que era, na verdade, o segundo melhor classificado e substituiu o 1.º de Maio Figueiró na referida fase final. Esta notícia indignou os responsáveis do emblema de Paços de Ferreira, que exigem um pedido de desculpas.

"Esta notícia caiu como uma bomba no nosso clube. Os erros acontecem, mas numa situação desta gravidade, o mínimo era um pedido de desculpas, porque o que está em causa é a nossa imagem enquanto dirigentes desportivos. Os nossos adeptos ficaram a achar que foi incompetência nossa, mas nós não temos culpa. Não temos nada contra o Rans, simplesmente não queríamos estar envolvidos neste imbróglio", explica Ricardo Coelho, dirigente do 1.º de Maio Figueiró, ao JN.

A dúvida criou-se pelo facto de o Sobrado B ter desistido da Série 2, obrigando ao cálculo de um coeficiente de pontuação, para verificar quem seria, de facto, o melhor segundo classificado, que poderia ser o Rans, pela pontuação ou o 1.º de Maio Figueiró, que embora tenha acumulado menos pontos, também disputou menos dois jogos. No entanto, esta justificação não é suficiente para o 1.º de Maio Figueiró, que pondera tomar medidas mais sérias.

"Se até à data do jogo não houver um pedido de desculpas e um esclarecimento formal e público, nós vamos deslocar-nos ao local designado para a realização do encontro com o Rio Ave B", avisa Ricardo Coelho, que prevê que este caso tenha consequências mais sérias.

"Se realmente não formos promovidos à 1.ª Divisão, da A. F. Porto, temo que a Direção caia. Depois de tudo isto, os jogadores estão completamente desmoralizados, já não querem treinar e mesmo a equipa técnica está a ponderar o futuro", conta o dirigente da equipa de Paços de Ferreira.

A. F. Porto assume erro mas esclarece a situação

O organismo que rege o futebol portuense explicou, ao JN, que realmente houve um erro de cálculo, mas salienta que a informação que dava o 1.º de Maio Figueiró como promovido nunca foi oficial.

"Houve um erro da parte da A. F. Porto no cálculo do coeficiente. O 1.º de Maio Figueiró recebeu uma notificação provisória, porque a competição ainda não tinha sido homologada. Nos cálculos finais verificámos que tínhamos cometido um erro e retificámos a situação. Os clubes foram avisados do sucedido e assumimos a culpa, mas só poderão subir as equipas que reúnam os pressupostos para tal, neste caso que tenham amealhado mais pontos durante a fase regular", explica fonte oficial da A. F. Porto.