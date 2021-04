A. F. Porto apoia clubes na retoma das competições

JN Hoje às 18:06 Facebook

A Associação de Futebol do Porto anunciou, esta quarta-feira, uma série de medidas de apoio aos clubes para a retoma das competições, entre as quais se destacam a disponibilização de testes à covid-19 gratuitos e a isenção do pagamento de inscrições.

"A retoma das competições, determinada pela DGS, veio trazer um novo alento a todos os envolvidos no Futebol e trazer novos desafios, mas também novas obrigações e novas responsabilidades que exigem medidas que vão de encontro ao momento atípico em que vivemos", anotou o organismo distrital em comunicado publicado no site oficial.

Face à obrigatoriedade de realização de testes Covid antes do regresso às atividades desportivas na formação, e recomendado "fortemente" novos despistes em todos os escalões, " a Direção da A. F. Porto decidiu disponibilizar testes gratuitos aos clubes com equipas inscritas na retoma competitiva dos escalões de formação".

Para além disso, os clube ficam "isentos do pagamento de inscrições todos os atletas". "No caso dos filiados que já pagaram as inscrições dos seus atletas para a corrente época, será atribuído um crédito do seu valor a utilizar/descontar na próxima época de 2021/22", esclarece o comunicado.

Já no que se refere aos escalões de formação, cujas inscrições decorrem de 17 a 30 de abril, "pagarão 60% do prémio de seguro do respetivo escalão". "Os atletas a inscrever após essa data pagarão 40% do prémio do respetivo escalão", acrescenta o documento.

"Quanto aos jogadores de formação já inscritos, e que pagaram no início da época a totalidade do montante do prémio de seguro, a Direção da A. F. Porto está a efetuar todas as diligências possíveis junto da companhia de seguros no sentido de encontrar uma solução justa e equitativa para os associados, de modo a proteger os interesses de todos", pode ler-se.

Todas estas medidas têm efeitos imediatos e "entram em vigor no momento em que seja possível a sua concretização".

"Estas medidas, tomadas neste momento, representam um esforço considerável para a Associação de Futebol do Porto, como todos compreenderão, mas são, no entanto, as medidas necessárias para a defesa dos associados, e do Futebol em todas as suas vertentes: masculina, feminina, Futsal, e Futebol de formação", completa a direção liderada por José Manuel Neves.