A. F. Porto aponta ao futuro na gala dos 110 anos

Bernardo Monteiro Hoje às 01:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Na gala dos 110 anos da Associação de Futebol do Porto, que teve lugar na Alfândega do Porto, o presidente, José Manuel Neves, apontou à modernização do futebol distrital, que tem como bandeira a nova Academia da A. F. Porto, além do investimento no futebol feminino.

Na cerimónia estiveram presentes as mais ilustres figuras do futebol nacional, tal como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, Artur Soares Dias, árbitro internacional de primeira categoria ou José Couceiro, diretor técnico da FPF.

Uma das maiores provas da tentativa de modernização do organismo que tutela o futebol portuense é o projeto da nova Academia da associação. "A academia será um espaço dedicado à educação, formação e treino da imensa família da nossa associação. Este projeto é o reforço da nossa identidade. Somos uma instituição ao serviço do futebol, futsal e futebol de praia, com dimensão mundial", apontou o dirigente, em relação às instalações que vão ter lugar na Prelada (Porto) e cujas obras terão arranque previsto para o início de 2023.

PUB

Além deste projeto, que promete dar uma nova casa a todos os elementos que fazem parte da A. F. Porto, José Manuel Neves destacou a importância do investimento no futebol feminino. Desde que esta Direção assumiu o cargo o número de praticantes de futebol, futsal e futebol de praia aumentou, contando neste momento com cerca de 1800 atletas.

"Queremos mais mulheres no futebol, em todos os níveis e patamares. Quem não preparar o futuro que quer, terá de aceitar o futuro que vier. Nos e os clubes temos de liderar o processo de mudança social e cultural", afirmou o presidente.

A cerimónia contou ainda com a atribuição de vários prémios.

Ao nível de clubes, foram premiados Gondomar, Coimbrões, Padroense, Leça, SC Nun'Álvares, Sportivo Nun'Álvares, Cruz, Ramaldense, Varzim e Vilanovense, pelos mais de cem anos de existência. F. C. Porto e Leixões foram distinguidos com o Prémio Fundadores.

Já ao nível individual Carlos Carvalho, Presidente do Conselho de Arbitragem da A. F. Porto, recebeu o Prémio Dedicação, pelo serviço prestado à instituição, assim como Domingos Santos, Secretário-Geral. Fernando Gomes foi agraciado com o Prémio de Prestígio e Excelência e Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, embora ausente, recebeu o Prémio Ouro e Mérito.

"Há que saudar o trabalho realizado pela atual Direção, assim como as anteriores, em fazer da A. F. Porto a maior associação de futebol do país. O futebol feminino tem dado um salto qualitativo nos últimos tempos e é gratificante ver a aposta desta instituição na sua evolução. A Cidade do Futebol teve um papel importante no crescimento do futebol português e sabemos que o crescimento das infraestruturas é necessário à evolução. O trabalho conjunto que a FPF tem desenvolvido com as associações tem sido fundamental. Queremos fazer ainda mais e alargar as bases da sustentabilidade para que Portugal continue a crescer, mesmo após o final do nosso mandato", afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Foi também entregue o Prémio de Mérito Olímpico a Artur Soares Dias, Rui Licínio e Paulo Soares, pela presença nos Jogos de Tóquio 2020.

"Acredito muito no trabalho da A.F. Porto. Tem sido pioneira a aceitar projetos desafiantes e de rotura como por exemplo o futebol feminino. A força desta entidade reside na proximidade e no apoio, que nunca faltou, a todos os seus elementos", disse ainda o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia.