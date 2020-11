A. F. Porto avança com testes aleatórios à covid-19

JN Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação de Futebol do Porto anunciou, esta quinta-feira, que irá realizar testes aleatórios à covid-19 nas competições que organiza com o objetivo de acautelar a saúde e a prática desportiva em segurança.

A medida entrou em vigor esta quarta-feira e já foram realizados testes a vários clubes de futebol e futsal, 48 horas antes do início dos jogos disputados.

"Da mesma forma, porque fomentamos a continuidade dos treinos nos escalões de formação, informamos que os mesmos testes aleatórios serão também disponibilizados aos nossos jovens, (bem como a treinadores e staff que os acompanham) uma vez que, mesmo estando impedidos de competir, continuam a treinar, numa demonstração de força e resiliência notáveis", avançou a A. F. Porto numa circular publicada no site oficial.

A decisão de avançar com testes ao coronavírus surge da necessidade da maior associação do país querer "que o futebol distrital se jogue em segurança e que não seja visto como um problema, mas sim como um exemplo e parte da solução". "Queremos, acima de tudo, proteger ao máximo os interesses dos nossos filiados e o futuro dos clubes que são a base do futebol/futsal nacional", salientou o organismo.

"Semana após semana, vemos regras serem mudadas, exceções serem criadas e as Associações distritais serem esquecidas. (...) Cumprir as medidas de segurança e higiene amplamente divulgadas Direção Geral de Saúde, bem como os respetivos planos de contingência, é o grande passo para o sucesso. Dia a dia, continuaremos a acompanhar o evoluir da situação pandémica de forma a ajustar procedimentos", comletenta a nota.