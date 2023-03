A. F. Porto celebra 12.º protocolo "ABC da Bola"

A Associação de Futebol do Porto celebrou o 12.º protocolo do programa "ABC da Bola", desta feita com o Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, no concelho do Porto. O objetivo desta iniciativa passa por fomentar a prática desportiva nos mais jovens, nomeadamente nas modalidades de futebol e futsal.

A cerimónia, que teve lugar na Escola Básica dos Castelos, no Porto, teve presenças ilustres como o presidente da A. F. Porto, José Manuel Neves, a vereadora do Desporto da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo, o diretor regional de educação do Norte, Luís Lobo, e Helton, o mais recente embaixador da A. F. Porto e do programa ABC da Bola.

José Manuel Neves acredita que este tipo de iniciativas "faz parte do ADN da A. F. Porto", salientando a necessidade de formar "os atletas de amanhã" para ajudar os pais e professores a que as crianças sejam mais saudáveis.

"A era digital levou a que as crianças passem mais tempo sentadas e menos na prática desportiva. Queremos inscrever no currículo das crianças o futebol e o futsal para que tenham o primeiro contacto com as modalidades e se tornem menos individualistas", começou por explicar o líder da A. F. Porto.

O presidente revelou que já muitos agrupamentos escolares aderiram a esta iniciativa e o objetivo passa por conseguir agregar todos os que compõem o concelho do Porto. "No Dia Mundial da Criança pretendemos juntar todos os agrupamentos que fazem parte deste projeto, na Maia, para fazer o balanço desta época e começarmos a época seguinte. Quanto mais escolas aderirem a este projeto significa que mais crianças estão a praticar desporto e esse é o nosso objetivo", assumiu José Manuel Neves.

Catarina Araújo, vereadora do Desporto da C. M. do Porto acredita que este projeto será importante para combater o sedentarismo e incutir valores desportivos nos mais novos, desde muito cedo. "Tudo o que possamos fazer para incentivar jovens à prática desportiva é bom. A A. F. Porto vai disponibilizar técnicos especializados para ajudar os professores a desempenhar essa tarefa. Espero que se divirtam e que aprendam os valores inerentes ao Desporto para se tornarem bons cidadãos", concluiu a vereadora.