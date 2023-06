A. F. Porto encerra a primeira temporada do programa ABC da Bola

A. F. Porto encerrou a primeira temporada do programa ABC da Bola com a assinatura do 18.º protocolo, no Estádio Municipal da Maia. Ao todo, participaram no evento mais de 1000 crianças e cerca de 300 elementos de staff, numa festa cheia de sorrisos, alegria e muito futebol

A iniciativa, que visa proporcionar aos mais jovens o primeiro contacto com o desporto, encerrou assim a primeira temporada, onde foram assinados 18 protocolos com agrupamentos escolares de cada um dos concelhos do Distrito do Porto. Para o presidente da A. F. Porto, José Manuel Neves, este evento representa o culminar de uma iniciativa de sucesso, que terá continuidade na próxima época.

"Faço um balanço extremamente positivo desta iniciativa. Não há melhor forma de fechar esta temporada do que com esta adesão massiva de mais de 1300 pessoas. Ainda estamos todos a aprender, com a adesão das crianças aos projetos e com as suas reações, que nos levam a continuar", começa o dirigente.

José Manuel Neves estendeu a análise a este primeiro ano da iniciativa, assumindo que o principal objetivo foi cumprido. "Muitas destas crianças tiveram o primeiro contacto com a bola. Não queremos que sejam atletas de futebol ou futsal, mas sim que corram, brinquem e que pratiquem exercício físico. Portugal está na cauda da Europa em termos de prática desportiva e essa é uma tendência que queremos alterar", explicou.

Um dos elementos mais requisitados pelos mais novos, seja para fotografias, autógrafos, ou apenas para um abraço, foi o embaixador do ABC da Bola, Helton. O antigo guarda-redes do F. C. Porto mostrou-se "honrado" por ser a cara do projeto e acredita que esta temporada foi "um sucesso".

"Fiquei muito feliz por ter sido escolhido embaixador. Adoro crianças, adoro o desporto e é muito importante começar a incentivá-los à prática desportiva desde a raiz. Estamos a dar oportunidade aos miúdos de começar a seguir os seus sonhos e isso é sempre positivo", concluiu Helton, à parte de um evento onde também estiveram Hélder Postiga, representante da Federação Portuguesa de Futebol e Vítor Dias, em representação do IPDJ.

Agora, o ABC da Bola vai fazer uma pausa até ao início da próxima época letiva, para voltar em força, com novas formas de apresentar o desporto aos mais jovens.