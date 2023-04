A. F. Porto integra projeto europeu de responsabilidade social

A A. F. Porto foi escolhida para integrar o projeto europeu "Grassroots football clubs and corporate social responsibility" (Clubes de futebol de base e responsabilidade social corporativa, em tradução livre), que tem como principal objetivo fomentar a troca de experiências e cooperação entre quatro Associações Regionais de Futebol.

O projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento de projetos de integração social e de igualdade de género, de integração e de formação de crianças em atividades socioeducativas.

As primeiras reuniões do projeto, que terão lugar em Opole, na Polónia, nos próximos dias 12 e 13, vão ter como objetivo a assinatura do protocolo e a primeira troca de impressões entre as diferentes associações participantes. Esta iniciativa, que integra o Programa Erasmus+ da Comissão Europeia, inclui ainda Associação de Opole, na Polónia, que assume o cargo de coordenadora do projeto, a Federação de Navarra, em Espanha e a de Maribor, na Eslovénia.

PUB

A bandeira da A. F. Porto nesta coligação será o desenvolvimento do futebol feminino que se tem verificado no organismo. "O nosso objetivo com a candidatura é perceber o que se faz bem nos outros países e criar, em conjunto, um manual sobre as boas práticas a adotar, sendo posteriormente elaborado um programa de "treino" para ser implementado em 10 instituições", explica fonte oficial da A. F. Porto, acrescentando que, posteriormente, serão realizadas várias conferências para apresentar os resultados, visando todos os filiados nas respetivas associações.

A mesma fonte revela que a escolha do tema do futebol feminino se deve à evolução verificada na A. F. Porto desta vertente, que "registou valores recordes de inscrições de atletas, motivou a criação de competições e incentivou a formação de mulheres no futebol".