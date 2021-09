A. F. Porto não vai exercer o direito exclusivo de transmissão de jogos

Bernardo Monteiro Hoje às 20:29 Facebook

O organismo que tutela o futebol distrital portuense lançou um comunicado onde revela que não irá exercer o direito de exclusivo na transmissão das suas competições dos campeonatos distritais (de futebol, futsal e futebol de praia).

Contudo a A. F. Porto ressalvou o direito de, ocasionalmente, realizar, por meios próprios, a transmissão de jogos previamente selecionados, transmitindo-os, exclusivamente, nos seus canais oficiais, sem que os clubes a tal se possam opor. Nesta circunstância, os envolvidos serão contactados pelo Departamento de Comunicação da A. F. Porto, procedendo-se posteriormente à definição do plano de comunicação e à articulação de todas as ações com todos os intervenientes no jogo.

Assim, ressalvada a exceção referida, fica aberta aos clubes a possibilidade de, preenchidos os requisitos legais, nomeadamente quanto ao direito de imagem dos seus jogadores, à sua responsabilidade, transmitirem os seus jogos através da plataforma que considerem conveniente.