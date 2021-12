A. F. Porto suspende jogos do escalão sub-13 entre 2 e 9 de janeiro

JN/Agências Hoje às 14:48 Facebook

Em causa está a evolução do estado pandémico, que levou o Governo a declarar situação de calamidade, bem como ao pedido para a minimização de contactos. Assim a A. F. Porto responde com a suspensão de jogos de sub-13 e inferiores

Devido à evolução dos números de infetados com covid-19 vários jogos da A. F. Porto têm sido adiados, com especial incidência no escalão de sub-13 e inferiores. Posto isto, entre 2 e 9 de janeiro, tanto futsal como futebol (masculino e feminino), nos escalões mencionados, não irão disputar qualquer encontro.

Estes adiamentos vão originar um problema na calendarização previamente estipulada, mas as devidas alterações serão divulgadas o mais brevemente possível.