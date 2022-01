A. F. Porto tem o maior número de praticantes inscritos na FPF

JN/Agências Hoje às 17:24 Facebook

A Associação de Futebol do Porto é a primeira da lista de atletas inscritos na Federação Portuguesa de Futebol, com um total de 32724 praticantes, de um total de 181495. O Leixões é o clube que mais contribui para esta estatística.

Para esta análise foram considerados todos os atletas, masculinos e femininos, que praticam futebol e futsal. O emblema matosinhense aparece em segundo na lista divulgada pela FPF, com 729 inscritos, apenas atrás do Benfica, que conta com 741. Das equipas filiadas ao organismo que tutela o futebol portuense só o Padroense figura no top-10, com um total de 474 atletas. Se a A.F. Porto é a grande líder do ranking, A. F. Lisboa (28.400) e a A. F. Braga (18.718) fecham o pódio, com uma diferença significativa.

Um dos dados relevantes do estudo realizado pela FPF é o crescimento notório protagonizado pelo futebol feminino. Nos casos de Sporting, Valadares, Braga, Benfica e Famalicão o número de jogadoras inscritas também teve um peso significativo, com os leões a contarem 128 atletas, o emblema de Vila Nova de Gaia 122, os bracarenses 104, os encarnados 103 e o emblema de Famalicão 98, o que faz perspetivar uma evolução interessante num futuro próximo. Curiosamente as equipas que apresentam um maior número de atletas femininas são os que têm obtido melhores resultados desportivos.

No futsal masculino o "grande vencedor" é o Leões de Porto Salvo, que com 183 inscritos, superando os 118 do Benfica e os 116 do Sporting.

Um dos dados que pode ter tido um papel decisivo neste crescimento é a criação de campeonatos sub-23 e sub-21, o que contribui para a inscrição de mais atletas e fornece um espaço de evolução mais apelativo para os jovens que terminam a formação desportiva.

Lista de 10 clubes com mais atletas inscritos na FPF:

1-Benfica (A. F. Lisboa): 741

2-Leixões (A. F. Porto): 729

3-Sporting (A. F. Lisboa): 698

4-Os Belenenses (A. F. Lisboa): 595

5-Marítimo (A. F. Madeira): 552

6-Estoril (A. F. Lisboa): 506

7-Barreirense (A. F. Setúbal): 504

8-Famalicão (A. F. Braga): 492

9-Braga (A. F. Braga): 492

10-Padroense (A. F. Porto): 474