A. F. Porto: todas as contas da Divisão de Elite

Este domingo disputa-se a última jornada do apuramento de campeão da Divisão de Elite, da A. F. Porto, sendo que Alpendorada ou Rebordosa vão garantir a subida para o Campeonato de Portugal. A equipa do Marco de Canaveses vai ao terreno do Foz, enquanto o emblema de Paredes recebe o Gondomar B.

O Alpendorada está em melhor posição para garantir o primeiro lugar da classificação porque, devido ao confronto direto favorável com o Rebordosa (1-0 e 1-1), basta somar um ponto para fazer 29, deixando o adversário à distância de três pontos e garantindo automaticamente a promoção.

A equipa que não garantir a subida, pelo menos tem lugar marcado na Taça de Portugal, em 2022/23.

Jornada 14

Vilarinho - Padroense

Foz - Alpendorada

Maia Lidador - Freamunde

Rebordosa - Gondomar B

Séries de Manutenção

Na Série 1 Pedrouços, Pedras Rubras e Canidelo já garantiram a permanência, enquanto o Vila é o único com descida certa. Oliveira do Douro (30 pontos), Avintes (30), Grijó (27) e Nogueirense (27) lutam para não descer, sendo que haverá um Nogueirense-Grijó.

Vila - Oliveira do Douro

Avintes - Pedrouços

Nogueirense FC - AD Grijó

Sport Canidelo - FC Pedras Rubras

Na Série 2 já está quase tudo decidido, no que toca a descidas, com o Pedroso (8 pontos) no último lugar da tabela. Já Perosinho e Infesta lutam para garantir a vaga no play-off de despromoção, com os gaienses em vantagem com mais um ponto.

FC Pedroso - Infesta

CD Candal - SC Rio Tinto

SC Coimbrões - Perosinho

Varzim B - Folgosa da Maia

O Alfenense já há algum tempo que conhece o destino da despromoção e o Gens é a segunda equipa com a vida mais complicada, porque tem um confronto com o Lixa, para tentar garantir o play-off. O problema é o facto de a equipa da Lixa ter mais três pontos do que os gondomarenses, aliando a esse fator o triunfo por 4-2 no jogo da primeira mão.

O Sobrado e o S. Pedro da Cova estão a torcer pela equipa do Gens pois, caso o Lixa ganhe, a permanência não está assegurada.

Alfenense - Barrosas

Ermesinde 1936 - CD Sobrado

Aliança de Gandra - S. Pedro da Cova

Gens SC - Lixa

Na última Série, o Felgueiras 1932 B só fez dois pontos, garantindo o último lugar, e o Águias de Eiriz também já não escapa à zona vermelha. Para já é o Vila Caíz quem fica no lugar de play-off, mas ainda está a disputar a salvação com Sousense e Aliados de Lordelo, que correm à frente com um ponto a mais.

FC Felgueiras 1932 B - Vila Caiz

Aliados Lordelo - AD Marco 09

Sousense - Águias de Eiriz

Aparecida - Lousada