A. F. Porto: treinador campeão sai do Alpendorada

Renato Coimbra já não é o treinador do Alpendorada, depois de uma ligação de mais de três anos. Na base da rotura entre as duas partes esteve a necessidade da Direção em obter uma resposta quanto à continuidade do técnico, que precisava de "três ou quatro dias para decidir".

Na cabeça de António Silva, presidente do Alpendorada, era certo de que Renato Coimbra seria o homem indicado para continuar a guiar o clube, após ter conseguido o primeiro troféu da história dos marcuenses, com a conquista da Divisão de Elite, da A. F. Porto. O dirigente queria uma resposta imediata do treinador, para começar a preparar a próxima temporada, no Campeonato de Portugal, mas não a obteve em tempo útil.

"Ele era a pessoa indicada para continuar, até porque já tem alguns anos de Alpendorada, mas não gostámos [Direção] que ele tivesse recebido contactos de outros clubes e, portanto, precisávamos de uma resposta imediata", explica António Silva.

Na reunião que teria o propósito de renovar contrato e começar a alinhavar os pormenores de 2022/23, Renato Coimbra informou o clube de que precisaria de "três ou quatro dias para decidir", algo que não caiu bem na Direção do clube do Marco de Canaveses.

"Fiquei magoado em termos desportivos, porque senti que falhou connosco. Em termos pessoais a minha opinião sobre ele não muda, pois sempre achei que era boa pessoa", conclui o presidente.

Para Renato Coimbra o fator decisivo da rotura entre clube e técnico foi mesmo o "timing para dar a decisão final". "Tive propostas de outros clubes e pedi uns dias para pensar em todas as hipóteses, conversar com a minha família e sentir que analisei a situação de todos os ângulos para poder ficar em paz com a minha escolha", explica o treinador.

Embora tenha sido informado, primeiramente, da separação através do comunicado do clube no Facebook, Renato Coimbra diz que não guarda mágoas da situação. "Compreendo a decisão da Direção e nunca irei ficar magoado com o Alpendorada porque tudo o que lá passei de bom não pode ser apagado assim", afirmou o técnico que ainda não sabe onde irá treinar na próxima época.

No comunicado publicado nas redes sociais, o Alpendorada agradece o "profissionalismo e dedicação" desejando o melhor para o futuro profissional de Renato Coimbra. Ao que o JN apurou, há alguns nomes como hipótese para suceder ao treinador, de 45 anos, embora ainda não esteja definido quem será o escolhido.