A. F. Porto vai ter centro de treinos na Prelada

Projeto resulta de uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia. FPF comparticipa em 40% do custo total da obra.

A A. F. Porto prepara-se para iniciar a construção de um centro de treinos no Parque da Prelada, no Porto, cuja obra tem data de conclusão prevista para um prazo de dois anos. Ontem foi assinado o protocolo de cedência da superfície por um período de 25 anos, renovável com a Santa Casa da Misericórdia, numa cerimónia onde Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, marcou presença.

Este projeto vem suprir uma necessidade, já há muito identificada, em ter uma "casa que dignifique" a maior associação de futebol do país, como explicou José Manuel Neves, presidente da A. F. Porto. Por isso, a concretização deste protocolo representa um sentimento de "dever cumprido". "Os nossos árbitros e seleções treinam em vários concelhos, andando sempre com a casa às costas. Finalmente já temos um sítio onde podemos concentrar todos estes elementos para facilitar a logística", destacou o dirigente durante a cerimónia