A. F. Porto: Vítor Catão promete recorrer de pesado castigo

Condenado pelo Conselho de Disciplina da A. F. Porto a uma suspensão superior a três anos, o presidente do São Pedro da Cova vai recorrer da decisão. "Nem que isto acabe na FIFA", garantiu, nas redes sociais.

Vítor Catão tinha sido suspenso preventivamente pelo Conselho de Disciplina da A. F. Porto no início do mês de abril por factos ocorridos no jogo com o São Lourenço do Douro, a contar para a Taça, no qual o árbitro foi agredido quando se dirigia para o balneário.

"No ridículo acórdão, ficou demonstrado que não agredi o sr. árbitro Ricardo Carriço", garantiu o presidente do São Pedro da Cova, na reação à decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da A. F. Porto.

Segundo o documento publicado no site oficial da A. F. Porto, Vítor Catão foi suspenso por três anos e meio e obrigado ao pagamento de uma multa no valor de 550 euros. O São Pedro da Cova foi ainda castigado com uma derrota no jogo com o São Lourenço do Douro e a três jogos à porta fechada.

Conhecido o pesado castigo, o dirigente recorreu às redes sociais para criticar o que considerou ser "um ataque à honra e bom nome" e promete recorrer da decisão. "Vamos para o Conselho de Justiça, Tribunal Arbitral do Desporto, Judiciária, Ministério Público, FIFA e Procuradoria Geral da República. Nem que isto acabe na FIFA, não se vão ficar a rir", garantiu.