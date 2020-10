A F1 vista pelo olhar de três pilotos do Norte: "é alucinante"

Paulo Lourenço Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

João Sousa e Nelson Silva vieram de Vila Real, Tiago Montes de Viana do Castelo. A diferença para os outros milhares de adeptos que se encontram, este domingo, a assistir ao GP de Portugal é que são pilotos e sentem as vibrações de modo muito próprio.

"A velocidade a que eles correm é alucinante", resume João Sousa, que, tal como os companheiros de viagem, é piloto de carros de turismo.

Os três sabem bem o que é controlar um carro a alta velocidade, mas, obviamente, a muito menores valores do que no caso da Fórmula 1. "As dificuldades que eles passaram são bem reais. No topo não sabiam o que iam encontrar", prossegue o piloto vilarealense de 31 anos.

Apesar de ser a primeira vez que assistem ao vivo a um Grande Prémio de F1, João, Nelson e Tiago já correram provas no Autódromo do Algarve e são unânimes num ponto: "Esta é a melhor pista não citadina de Portugal".

Aqui, o orgulho pelas origens marca também presença, segundo Tiago Montes e João Sousa: "Em cidade, claro que a nossa de Vila Real é a melhor".

O grupo chegou quinta-feira ao Algarve e rumará ao Norte no final do Grande Prémio. Mas já têm regresso marcado para daqui a 15 dias, para assistirem a outra prova que vai decorrer na pista algarvia.

"É um esticão, mas compensa, porque somos grandes entusiastas do desporto automóvel", concluem, aludindo à travessia quase completa do país, sobretudo no caso de Nelson Silva, que viaja desde Viana do Castelo para seguir a paixão pelos motores.