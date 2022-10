A felicidade é ir ver os dragões de manhã à noite

Portista ferrenho inventava mortes para ir aos jogos do clube do coração. Hoje acha que o campeão vence 2-0.

José Conceição estuda a agenda portista ao pormenor e traça o plano de ataque: em média, este adepto vê cinco a seis jogos, a cada fim de semana. Corre tudo: modalidades, formação e equipa principal de futebol do F. C. Porto, a ordem é arbitrária. Fá-lo em nome do clube, claro, e de uma paixão quase de nascença.

"Vejo a agenda e decido. A minha mulher já está vacinada... Pergunta a que jogos vou, para saber o que conta", relata, ao JN, José Conceição. Adepto ferrenho, a "doença" manifestou-se cedo: "Ia com o meu pai ao futebol. Isto é quase de nascença", recorda este portista, natural de Gondomar, que vive em Pedrouços, na Maia.